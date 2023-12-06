Партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС

Правящая партия Венгрии представила в парламент резолюцию, призывающую правительство не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эти шаги происходят на фоне того, что премьер-министр Виктор Орбан усиливает давление на Брюссель в преддверии решающего саммита ЕС на следующей неделе.

Его правящая партия "Фидес" заявила, что начало переговоров о вступлении Украины должно основываться на консенсусе между государствами-членами, а "условий для этого сегодня нет".

Позиция Венгрии по отношению к Украине

В ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути к вступлению в Европейский Союз. В документе была рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Для такого решения необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран, входящих в блок, 14-15 декабря.

Против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз уже открыто выступила Венгрия. В частности, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить чиновников ЕС не выносить вопрос переговоров на саммит.

Подробнее о позиции Орбана, - в материале РБК-Украина "Почему Венгрия блокирует вступление Украины в Евросоюз и чего хочет Орбан".