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Может ли война и коррупция помешать Украине вступить в ЕС: что говорит Еврокомиссия

Среда 08 ноября 2023 14:23
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Может ли война и коррупция помешать Украине вступить в ЕС: что говорит Еврокомиссия Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Продолжение антикоррупционных реформ в Украине позволило Европейской комиссии в своем отчете рекомендовать начало официальных переговоров о вступлении страны в ЕС. Боевые действия из-за вторжения РФ не помешают этому процессу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на выступление глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен нс ежегодном отчете ЕК по расширению.

"Мы поражены прогрессом Украины. Уже десять лет. С начала еще протестов на Майдане Украина ясно указывала на свое желание присоединиться к Евросоюзу и она действительно боролась за это", - отметила она.

По словам фон дер Ляйен, также Украина "ежедневно работает" над реформами для вступления в Европейский союз.

"Относительно коррупции и отмывания денег, проведения этих реформ, проведенных за последние месяцы, мы видим, что в соответствующем направлении движется Украина и по закону. И эта правильность направления уже дает возможность предложить начало переговорам", - объяснила глава Еврокомиссии.

При этом она подчеркнула, что до начала официальных переговоров Украина должна "продолжать это движение".

"Это является четким сигналом поддержки Украины со стороны ЕС", - резюмировала фон дер Ляйен.

Что предшествовало

Сегодня, 8 ноября, Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами на пути присоединения к ЕС. В нем она рекомендовала начать переговоры по вступлению нашей страны в Евросоюз.

Добавим, что перед этим в прессе появились сообщения, что Украина выполнила четыре из семи рекомендаций, которые необходимы для начала переговоров о вступлении нашей страны в ЕС - выполненными считаются:

  1. реформа Конституционного суда;
  2. продолжение судебной реформы;
  3. борьба с отмыванием средств;
  4. согласование аудиовизуального законодательства с европейским.

При этом Украине еще нужно внедрить:

  1. антикоррупционную реформу, включая назначение руководителя САП;
  2. воплощение антиолигархического закона;
  3. согласование изменение законодательства о нацменьшинствах.

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