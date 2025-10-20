Мы приблизились к возможному окончанию войны, - Зеленский

"Эту войну так быстро закончить не удается"

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты.

"Я не хочу унижать или ставить на первое место ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", - отметил он.

Президент подчеркнул, что несмотря на общую боль и потери, война в Украине отличается уровнем примененных средств и масштабом операций.

"Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и, к сожалению, большие потери. Но это не сопоставимо. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, что украинская армия уже более трех лет ведет боевые действия против значительно более мощного врага.

"Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается", - сказал президент.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны"

В то же время Зеленский заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.

"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.

"Такой у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины", - отметил он.

Президент добавил, что Украина активно пользуется этим настроением, чтобы усилить свое давление на Россию как военно, так и дипломатически.

"Мы делаем в таком настроении какие-то шаги - "Томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", - подчеркнул Зеленский.