Мы приблизились к возможному окончанию войны, - Зеленский

Украина вместе с мировыми партнерами приблизилась к возможному завершению войны с Россией. Прежде всего этому способствуют усилия президента США Дональда Трампа.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Зеленский подчеркнул, что ситуация в Украине не имеет аналогов в мире, а ее масштабы значительно превышают другие вооруженные конфликты.
"Я не хочу унижать или ставить на первое место ту или иную страну, но мы не можем сравнивать то, что есть на Ближнем Востоке, и то, что происходит здесь. Это совершенно разный объем войны. Это разная история", - отметил он.
Президент подчеркнул, что несмотря на общую боль и потери, война в Украине отличается уровнем примененных средств и масштабом операций.
"Там есть, безусловно, такие же жертвы, такие же живые люди, и, к сожалению, большие потери. Но это не сопоставимо. Потери, средства и объем войны нельзя просто сравнить", - подчеркнул Зеленский.
Он также напомнил, что украинская армия уже более трех лет ведет боевые действия против значительно более мощного врага.
"Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается", - сказал президент.
В то же время Зеленский заявил, что в последнее время появились предпосылки для реального продвижения к миру.
"Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины", - сказал глава государства.
По словам Зеленского, в международных переговорах формируется мощный политический запрос на завершение войны.
"Такой у него и в мире настроение: давайте сейчас все силы бросим и закончим войну России против Украины", - отметил он.
Президент добавил, что Украина активно пользуется этим настроением, чтобы усилить свое давление на Россию как военно, так и дипломатически.
"Мы делаем в таком настроении какие-то шаги - "Томагавки" и т.д., и это новые шаги, и они действительно поджимают Россию", - подчеркнул Зеленский.
По информации Reuters, Трамп подталкивал Зеленского к передаче России ряда территорий во время напряженной встречи в пятницу, которая вызвала разочарование у украинской делегации.
Трамп также отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.
После встречи с Зеленским Трамп публично призвал к прекращению огня на линии фронта, и украинский президент затем поддержал эту позицию в комментариях журналистам.
На вопрос, говорил ли он Зеленскому, что Украина должна передать весь Донбасс России, Трамп ответил отрицательно. "Пусть все будет разделено так, как есть. Сейчас все поделено. Думаю, 78% территории уже занято Россией", - сказал Трамп.