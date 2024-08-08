ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия запытала 95% украинских военнопленных, - мониторинговая миссия ООН

Четверг 08 августа 2024 05:51
UA EN RU
Россия запытала 95% украинских военнопленных, - мониторинговая миссия ООН Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские власти пытают украинских военнопленных, начиная с первых допросов. Практика пыток, применяемая оккупантами, является «широко распространенной и систематической».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Мониторинговой миссии ООН (ООН) по правам человека в Украине Даниэля Белла нидерландскому телеканалу NOS, цитируемому Институтом изучения войны (ISW).

Белл заявил, что Россия подвергла пыткам 95% украинских военнопленных в российских тюрьмах.

Он подчеркнул, что пытки украинских военнопленных являются военным преступлением. Пытки военнопленных являются нарушением статьи 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Заместитель командира украинской бригады 7 августа сообщил, что российские власти в СИЗО Ростовской области пытали и "зверски" убили украинского военнопленного, который служил в его бригаде.

"Заявления Белла и предварительные отчеты мониторинговой миссии о нарушении Россией прав украинских военнопленных согласуются с давними оценками ISW о систематических нарушениях Россией международных прав человека и гуманитарного права в оккупированной Украине и украинских военнопленных", - говорится в отчете Института.

Напомним приблизительно такую же оценку высказал недавно генпрокурор Андрей Костин. По его словам, до 90% украинских пленных в России страдают от разного рода пыток, бесчеловечного отношения и насилия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
ISW: "украинские войска" подтвердили продвижение на 10 км в Курскую область РФ
ISW: "украинские войска" подтвердили продвижение на 10 км в Курскую область РФ
DAILY
Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Александр "Фоззи" Сидоренко: Мы еще не устали по-взрослому, как СССР или США во Вторую мировую