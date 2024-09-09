Оккупанты продолжают осуществлять химические атаки против Сил обороны, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Известно, что за прошлый месяц было зафиксировано 447 случаев применения вражеских сил химических боеприпасов против украинских военных.

Отмечается, что за период с 15 февраля 2023 по 24 августа текущего года число таких случаев равно 4035.

В Генштабе пояснили, что применение снаряженных химическими веществами боеприпасов происходит одновременно с обычными средствами огневого поражения.

Противник использует для химических атак вещества К-51 и РГ-ВО. Они являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены к использованию во время войны.

В Генштабе отметили, что также существует значительная доля вражеских боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

"Этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении", - говорится в сообщении.

Химические атаки российских захватчиков против украинских защитников

С 2014 года после оккупации Крыма и частей Донецкой, Луганской областей Россию неоднократно обвиняли в применении химических веществ против украинских военных и мирного населения. Одним из примеров было использование слезоточивого газа при обстреле позиций украинских сил.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. случаи российских химических атак стали более серьезными. К примеру, в апреле 2022 г. стало известно о применении российскими силами химического оружия в Мариуполе, вероятно фосфора. Эти атаки вызвали беспокойство международного сообщества. Ожидаемо, что Россия отрицает использование химического оружия.

По состоянию на сентябрь 2024 года российские войска также продолжают использовать боеприпасы с ядовитыми веществами, сбрасывая их с беспилотников на позиции ВСУ, что создает дополнительные угрозы для украинских военных. Россия такими действиями в очередной раз нарушает международное право, в том числе Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.