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Оккупанты продолжают осуществлять химические атаки против Сил обороны, - Генштаб

Понедельник 09 сентября 2024 12:45
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Оккупанты продолжают осуществлять химические атаки против Сил обороны, - Генштаб Фото: защита во время химической атаки (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Российские захватчики продолжают применять против украинских защитников специальные боеприпасы, оснащенные опасными химическими веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Известно, что за прошлый месяц было зафиксировано 447 случаев применения вражеских сил химических боеприпасов против украинских военных.

Отмечается, что за период с 15 февраля 2023 по 24 августа текущего года число таких случаев равно 4035.

В Генштабе пояснили, что применение снаряженных химическими веществами боеприпасов происходит одновременно с обычными средствами огневого поражения.

Противник использует для химических атак вещества К-51 и РГ-ВО. Они являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены к использованию во время войны.

В Генштабе отметили, что также существует значительная доля вражеских боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

"Этим Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении", - говорится в сообщении.

Химические атаки российских захватчиков против украинских защитников

С 2014 года после оккупации Крыма и частей Донецкой, Луганской областей Россию неоднократно обвиняли в применении химических веществ против украинских военных и мирного населения. Одним из примеров было использование слезоточивого газа при обстреле позиций украинских сил.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 г. случаи российских химических атак стали более серьезными. К примеру, в апреле 2022 г. стало известно о применении российскими силами химического оружия в Мариуполе, вероятно фосфора. Эти атаки вызвали беспокойство международного сообщества. Ожидаемо, что Россия отрицает использование химического оружия.

По состоянию на сентябрь 2024 года российские войска также продолжают использовать боеприпасы с ядовитыми веществами, сбрасывая их с беспилотников на позиции ВСУ, что создает дополнительные угрозы для украинских военных. Россия такими действиями в очередной раз нарушает международное право, в том числе Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении.

Напомним, что недавно стало известно о применении российскими захватчиками химических боеприпасов против украинских военных на юге Украины. По словам спикера оперативной группировки войск "Таврия", Дмитрия Лихового, только за 4 сентября оккупанты совершили 13 сбросов с ядовитыми веществами на линии боевого столкновения в Запорожье.

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Генштаб ВСУ Химическая атака
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