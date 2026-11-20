Физики рассматривают гипотезу, согласно которой сознание может случайно возникнуть из хаоса даже без Вселенной, звезд и планет. Ее называют "мозгом Больцмана" - это мнимый эксперимент, ставящий под сомнение понимание происхождения жизни и самой Вселенной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал доктора Аластера Анна для BBC Science Focus .

Гипотеза мультивселенной

Ученый отмечает: фундаментальные стали (константы - прим. ред.) природы можно измерить, однако наука до сих пор не знает, почему они имеют именно такие конкретные значения.

Со всем тем даже незначительное изменение этих параметров сделало бы невозможным формирование галактик, звезд, планет и жизни. Это заставляет ученых искать объяснение такой точности вне простого совпадения.

Один из подходов состоит в предположении существования множества других вселенных с разными законами природы или единой бесконечной Вселенной, где константы варьируются в разных областях.

В таком случае появление условий для жизни выглядит гораздо более вероятным, хотя прямых доказательств существования других вселенных или бесконечного пространства-времени пока нет.

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В чем состоит парадокс "мозга Больцмана"?

По законам термодинамики и квантовой физики, во Вселенной возможны случайные флуктуации (колебания - прим. ред.), которые достаточно длительное время способны спонтанно сформировать сознательный объект - так называемый "мозг Больцмана".

Ганн отмечает, что такой гипотетический наблюдатель мог бы иметь иллюзорные воспоминания и воспринимать мир так же, как и обычный человек.

Проблема состоит в том, что в достаточно старой Вселенной случайных "мозгов Больцмана" теоретически должно возникнуть значительно больше, чем "обычных" биологических наблюдателей.

Избежать этого парадокса можно, если Вселенная не будет вечно, но ученые до сих пор не пришли к согласию относительно его окончательного будущего.

Поэтому научная картина оставляет вероятность нашего существования, но не его абсолютную определенность.