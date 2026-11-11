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Физики ищут защиту от путешествий во времени: у новой модели нашли слабое место

19:12 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Физики ищут защиту от путешествий во времени: у новой модели нашли слабое место Возвращение в прошлое невозможно: ученые доказали это (изображение: РБК-Украина)
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Физики предложили новый математический подход, который может помочь решить один из самых известных парадоксов путешествий во времени - так называемый парадокс дедушки. Разработанная модель описывает гравитацию так, чтобы сделать невозможным движение времени назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Physical Review D.

Защита хронологии по гипотезе Стивена Гокинга

Путешествия во времени рождают не только фантастические сюжеты, но и серьезные научные противоречия. Один из самых известных примеров - парадокс дедушки: как изменится история, если путешественник во времени убьет собственного дедушку до рождения своего отца? В таком случае он сам не должен появиться на свет, а значит, не смог бы совершить это путешествие.

В 1992 году физик Стивен Хокинг предложил гипотезу защиты хронологии. Она предусматривает, что законы физики не допускают появления замкнутых временных кривых - траекторий, позволяющих вернуться в прошлое.

Однако общая теория относительности Эйнштейна математически не исключает существования таких путей, а ученые до сих пор не имеют четкого объяснения, что может помешать их возникновению.

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Новая модель MAGIC

Физики Мустафа Исмаил и Дэвид Маттингли из Университета Нью-Гэмпшира решили выяснить, может ли сама гравитация не допустить нарушения хронологии.

Для этого они использовали альтернативную теорию - метрически-афинную гравитацию, в которой геометрия пространства-времени и математические связи между его точками описываются более независимо.

На ее основе исследователи создали модель MAGIC, предусматривающую защиту хронологии.

В определенных условиях она не допускает замкнутых временных кривых: время вдоль какой-либо траектории движется только вперед, поэтому вернуться в прошлое невозможно.

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Почему модель пока не может описать реальную Вселенную?

Несмотря на то, что модель MAGIC не допускает путешествий в прошлое, у нее есть серьезная проблема. В ней предусмотрен дополнительный тип колебаний гравитации - скалярный режим.

По расчетам исследователей, эти колебания могут быстро усиливаться, а не угасать. Поэтому модель становится нестабильной и пока не может достоверно описывать поведение Вселенной.

Кроме того, MAGIC гарантирует защиту от временных петель только в ограниченном участке пространства. Чтобы распространить этот принцип на весь космос, ученым придется сделать дополнительные предположения.

Авторы исследования признают эти ограничения, но считают модель первым шагом к более целостной теории, которая поможет объяснить, почему путешествия в прошлое все же невозможны.

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