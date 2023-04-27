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Мы должны выйти на границы 1991 года, дальше вопрос технологий, - Резников

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Киев, Четверг 27 апреля 2023 15:45
Мы должны выйти на границы 1991 года, дальше вопрос технологий, - Резников Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Украина имеет цель выйти на свои международно признанные границы 1991 года. Все остальное уже станет вопросом технологий.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр обороны Алексей Резников.

"Мы должны выйти на грани 1991 года. Дальше вопросы технологий", - заявил Резников.

По его словам, сам Кремль в итоге никуда не денется, но режим может измениться.

"У них был момент просветления в стране несколько раз. В Советском союзе была оттепель, перестройка, при Ельцине страна развивалась, строились демократические институты, они же реально боролись за свободу, демократию. Потом они сами же у себя ее и похоронили. Но они имеют это ядро внутри, они способны и могут это сделать", - говорит Резников.

Отметим, как отметил министр обороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина, переговоры Украины и России возможны, но не при нынешнем руководстве РФ.

Напомним, как ранее заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, завершением войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года и это вполне достижимая задача в этом году.

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