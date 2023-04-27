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Ми маємо вийти на кордони 1991 року, далі питання технологій, - Резніков

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Київ, Четвер 27 квітня 2023 15:45
Ми маємо вийти на кордони 1991 року, далі питання технологій, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Україна має мету вийти на свої міжнародно визнані кордони 1991 року. Все інше вже буде питанням технологій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр оборони Олексій Резніков.

"Ми маємо вийти на межі 1991 року. Далі питання технологій", - заявив Резніков.

За його словами, сам Кремль у підсумку нікуди не подінеться, але режим може змінитись.

"У них був момент просвітлення в країні кілька разів. У Радянському союзі була відлига, перебудова, за Єльцина країна розвивалася, будувалися демократичні інститути, вони ж реально боролися за свободу, демократію. Потім вони самі ж у себе її й поховали. Але вони мають це ядро всередині, вони здатні і можуть це зробити", - каже Резніков.

Зазначимо, як зауважив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, переговори України та Росії можливі, але не за нинішнього керівництва РФ.

Нагадаємо, як раніше заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року і це цілком досяжне завдання в цьому році.

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