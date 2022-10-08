Оккупанты не верят, что мобилизованные россияне помогут им на фронте, - перехват ГУР

Российские войска, которые сейчас воюют на территории Украины, не верят в то, что мобилизованные россияне помогут им на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины .

Оккупант пожаловался своей жене, что российская армия несет огромные потери.

"Здесь каждый день "300"-е, "200"-е... Только, бл*, с человеком познакомился - уже, нах*й, либо "300", либо "200", - говорит российский военный.

Также, по словам оккупанта, в его бригаде осталось всего четыре человека.

При этом на вопрос жены, ждут ли они мобилизованных на помощь, военный ответил: "Ну какая помощь, бл*я? Пригонят народу, скажут: "идите в наступление, нах*й", а наступление - это п*здец".