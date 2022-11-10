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У Зеленского считают, что Россия хочет заморозить войну из-за истощения армии

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Киев, Четверг 10 ноября 2022 15:26
У Зеленского считают, что Россия хочет заморозить войну из-за истощения армии Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российское руководство пытается заморозить войну и вынудить Украину сесть за стол переговоров, поскольку армия РФ истощена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Зачем России "переговоры" и "замораживание войны", понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные "победы", чтобы не выглядеть полными лузерами", - объяснил он.

Однако Подоляк отметил, что Украина не согласится на такие условия России. Украинские защитники продолжат освобождать территории от российских оккупантов.

Напомним, Михаил Подоляк заявил, что Украина может рассмотреть возможность мирных переговоров, однако если РФ согласится их вести на украинских условиях.

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