"Мы видели планы России": Зеленский назвал два пути для Украины зимой

Украина знала о планах россиян еще за несколько месяцев до кадровых изменений, поэтому было принято решение о смене Кабинета Министров.

Планы Путина: два пути

По словам Зеленского, среди окружения главы Кремля есть разные настроения по продолжению войны.

"Мы видим, действительно, у Путина есть люди, которые хотят закончить войну. Они видят экономический коллапс, логистический коллапс. Но не military people, которые хотят расширения войны, объявления мобилизации. Поэтому надо готовиться к планам прохождения зимы. Я ориентировался при выборе премьер-министра именно на это", - сказал президент.

Почему фокус на логистике и энергетике

Зеленский объяснил, что информация о намерениях россиян повлияла на приоритеты нового правительства еще до кадровых перестановок.

"Мы видели планы русских пару месяцев назад и поэтому приняли решение, что нужно концентрироваться именно на этом направлении. Поэтому логистика, наше зерно, сельское хозяйство, энергетика - это очень важные вещи, равно как и планы стойкости", - отметил он.

Неудовлетворение темпами работ

Президент признал, что выполнение планов стойкости пока отстает от графика.

"Я, честно говоря, пока полностью не доволен. Как вы видите, процентами работ. Нам нужно очень быстро включаться. И я думаю, что это самая главная задача для нового министра инфраструктуры", - добавил Зеленский.

2 пути зимой

По словам Зеленского, Украина имеет 2 пути зимой - мирные переговоры или эскалация войны.

"У нас с вами два пути на эту зиму. Первый путь - дай Бог нам, нашей армии сил, потому что стойкость на фронте это очень важно, чтобы мы все же сели за стол переговоров с Россией и закончили эту войну. Это приоритет, на этом я фокусируюсь. Мы понимаем с вами, с кем всегда есть. война, увеличение мобилизации", - сказал президент.

Масштабное изменение Кабмина

14 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке с должности премьер-министра, а Верховная Рада в тот же день поддержала его решение.

Уже 16 июля парламент назначил новым главой правительства Сергея Корецкого, после чего утвердил и оставшийся обновленный состав министров.