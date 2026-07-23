"Ми бачили плани Росії": Зеленський назвав два шляхи для України взимку

Україна знала про плани росіян ще за кілька місяців до кадрових змін, тому було ухвалене рішення про зміну Кабінету міністрів.

Плани Путіна: два шляхи

За словами Зеленського, серед оточення глави Кремля є різні настрої щодо продовження війни.

"Ми бачимо дійсно біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну. Вони бачать економічний колапс, логістичний колапс. Але не military people, які хочуть розширення війни, оголошення мобілізації. Тому треба готуватися до планів проходження зими. Я орієнтувався при виборі премєр-міністра саме на це", - сказав президент.

Чому фокус на логістиці та енергетиці

Зеленський пояснив, що інформація про наміри росіян вплинула на пріоритети нового уряду ще до кадрових перестановок.

"Ми бачили плани рускіх пару місяців назад і тому прийняли рішення, що треба концентруватися саме на цьому напрямку. Тому логістика, наше зерно, сільське господарство, енергетика - це дуже важливі речі, так само як і плани стійкості", - зазначив він.

Незадоволення темпами робіт

Президент визнав, що виконання планів стійкості поки що відстає від графіка.

"Я, чесно кажучи, поки що повністю не задоволений. Як ви бачите, відсотками робіт. Нам треба дуже швидко включатися. І я думаю, що це найголовніше завдання для нового міністра інфраструктури", - додав Зеленський.

2 шляхи взимку

За словами Зеленського, Україна має 2 шляхи взимку - мирні переговори або ескалація війни.

"У нас із вами два шляхи на цю зиму. Перший шлях - дай Боже нам, нашій армії сил, тому що стійкість на фронті це дуже важливо, щоб ми все ж таки сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет, на цьому я фокусуюсь. Ми розуміємо з вами, з ким маємо справу. Тому що альтернатива цьому, яку завжди шукає Росія - це війна, збільшення мобілізації", - сказав президент.

Масштабна зміна Кабміну

14 липня Юлія Свириденко подала заяву про відставку з посади прем'єр-міністра, а Верховна Рада того ж дня підтримала її рішення.

Вже 16 липня парламент призначив новим головою уряду Сергія Корецького, після чого затвердив і решту оновленого складу міністрів.