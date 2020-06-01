Міжрегіональні автобусні перевезення відновили 10 областей

На третьому етапі ослаблення карантину в Україні запущено міжрегіональні автобусні перевезення. Зокрема, з 1 червня такі перевезення відновили в 10 областях.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, з 1 червня Харківська, Полтавська, Черкаська, Одеська, Донецька, Луганська, Івано-Франківська, Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області розпочали перші міжобласні автобусні перевезення.

"Що стосується інших регіонів - чекаємо рішення від їх обласних комісій щодо можливості ослаблення карантину і відновлення рейсів", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, через 75 днів карантину з 1 червня відновила пасажирські перевезення "Укрзалізниця", на цьому тижні поки заплановані потяги в напрямках 35.

Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, до третього етапу ослаблення карантину не готові Київ, а також Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області; крім того, сьогодні стало відомо, що Львівська область продовжила карантину як мінімум до 5 червня.