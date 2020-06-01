Межрегиональные автобусные перевозки возобновили 10 областей

На третьем этапе ослабления карантина в Украине запущены межрегиональные автобусные перевозки. В частности, с 1 июня такие перевозки возобновили в 10 областях.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, с 1 июня Харьковская, Полтавская, Черкасская, Одесская, Донецкая, Луганская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области начали первые автобусные межобластные перевозки.

"Что касается других регионов - ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановление рейсов", - отметил Криклий.

Напомним, спустя 75 дней карантина с 1 июня возобновила пассажирские перевозки "Укрзализныця", на этой неделе пока запланированы поезда в 35 направлениях.

В то же время, по данным Министерства здравоохранения, к третьему этапу ослабления карантина не готовы Киев, а также Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области; кроме того, сегодня стало известно, что Львовская область продлила карантина как минимум до 5 июня.