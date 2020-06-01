ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без Києва: МОЗ оцінив готовність областей до ослаблення карантину

Новини » Коронавірус     01.06.2020 - 10:37
Без Києва: МОЗ оцінив готовність областей до ослаблення карантину
Фото: літній майданчик ресторану після ослаблення карантину (РБК-Україна)

У столиці фіксують понад 12 нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення

В Україні з 1 червня починається третій етап ослаблення карантину. За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз до послаблення не готові Київ, а також Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Про це повідомили в МОЗ.

Так, згідно з даними на ранок 1 червня в Києві, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях зафіксовано понад 12 хворих на 100 тисяч населення. Донецька область не відповідає критеріям за кількістю проведених тестів - 8,93 при не менш 12 необхідних.

У цілому для ослаблення області повинні відповідати трьом критеріям:

  • кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення не перевищує 12;
  • завантаженість ліжок у лікарнях менше 50%;
  • охоплення тестуванням більше 12 на 100 тисяч населення.

Рішення про готовність регіону до нового етапу ослаблення приймає обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, з 1 червня в Україні відкривають фітнес і спортивні зали, навчальні заклади вищої освіти, а також поновлюються міжобласні пасажирські транспортні перевезення.

Також РБК-Україна писало, що в Україні зафіксований спад нових випадків коронавіруса - за добу захворіли 340 осіб, загальна кількість хворих перевищила 24 тисячі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївМінстерство охорони здоров'я Україникарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся