Без Києва: МОЗ оцінив готовність областей до ослаблення карантину

Фото: літній майданчик ресторану після ослаблення карантину (РБК-Україна)

У столиці фіксують понад 12 нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення

В Україні з 1 червня починається третій етап ослаблення карантину. За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз до послаблення не готові Київ, а також Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

Про це повідомили в МОЗ.

Так, згідно з даними на ранок 1 червня в Києві, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях зафіксовано понад 12 хворих на 100 тисяч населення. Донецька область не відповідає критеріям за кількістю проведених тестів - 8,93 при не менш 12 необхідних.

У цілому для ослаблення області повинні відповідати трьом критеріям:

кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення не перевищує 12;

завантаженість ліжок у лікарнях менше 50%;

охоплення тестуванням більше 12 на 100 тисяч населення.

Рішення про готовність регіону до нового етапу ослаблення приймає обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, з 1 червня в Україні відкривають фітнес і спортивні зали, навчальні заклади вищої освіти, а також поновлюються міжобласні пасажирські транспортні перевезення.

Також РБК-Україна писало, що в Україні зафіксований спад нових випадків коронавіруса - за добу захворіли 340 осіб, загальна кількість хворих перевищила 24 тисячі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко