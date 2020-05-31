"Укрзалізниця" запускає поїзди після 75 днів карантину. Що треба знати пасажирам

Фото: "Укрзалізниця" запускає поїзди з 1 червня (РБК-Україна)

Завтра перші поїзди знову з'єднають північ, південь, схід і центр України

Епідемія коронавірусу вдарила по перевезеннях і паралізувала залізницю. З 18 березня "Укрзалізниця" обслуговувала лише вантажні потяги, а одиничними спецрейсами скористалися українці, які тікали від COVID-19 на батьківщину. І ось через 75 днів потяги знову виходять на рейки.

РБК-Україна зібрала все, що треба знати пасажирам: коли запускаються основні напрямки, чи введуть додаткові рейси на найближчі свята і що потрібно, щоб потрапити до вагону.

Куди поїдуть поїзда

Як розповів РБК-Україна речник "Укрзалізниці" Сергій Щур, першим запустять поїзд "Інтерсіті +" за маршрутом Київ-Костянтинівка. Він відправиться з вокзалу "Київ-Пасажирський" у понеділок, 1 червня, о 06:12. Загалом цього дня на південь, центр та схід України вирушать 29 поїздів. Рейси обрані виходячи з того, як регіони виходили на другий етап ослаблення карантину з відновленням перевезень.

Фото: рейси з 1 червня (t.me/UkrzalInfo)

Ситуація з коронавірусом в західних областях відклала запуск транспорту в цьому напрямку на кілька днів. Ужгород, Івано-Франківськ, Хмельницький та Ковель приймуть шість поїздів далекого прямування тільки з 4 червня.

Але частина західних регіонів у ці дні зовсім без залізничних перевезень не залишиться - приміські електрички запускають Тернопіль, Івано-Франківськ та Хмельницький. Загалом 1 червня на маршрути вийдуть понад 200 таких поїздів у 10 областях України.

В самій "Укрзалізниці" на питання про терміни запуску інших маршрутів в проблемні регіони послалися на Кабінет міністрів та відсутність рішень місцевих комісій з надзвичайних ситуацій. Від позиції уряду так само залежить відновлення міжнародних рейсів.

Квитків на всіх не вистачить

Цього тижня відкрився продаж квитків через електронний сервіс УЗ і в касах. Вже тут на пасажирів чекають перші обмеження. Через карантинні заходи доступно тільки 50% місць у вагонах класу "купе" і "люкс" (не більше двох осіб), а також у поїздах "Інтерсіті", де пасажирів будуть розсаджувати в шаховому порядку.

Загальні та плацкартні вагони поки не вийдуть з депо, оскільки в них складніше забезпечити дистанцію між пасажирами. Спікер "Укрзалізниці" Сергій Щур запевнив РБК-Україна, що ситуацію регулярно моніторитимуть, інструкція щодо роботі плацкартів очікується далі.

Обмежений перелік маршрутів і відсутність бюджетних варіантів, по всій видимості, позначиться на заповненість навіть запропонованих 50% місць. На 1 червня все ще можна купити квитки на усі заявлені поїзди, у тому числі на такі популярні напрямки:

"Інтерсіті" 763 Про Київ-Одеса - 1 200 гривень за перший клас;

"Інтерсіті" 722К і 726К Київ-Харків - 970 і 370 гривень за перший і другий класи відповідно;

126К Київ-Костянтинівка - 1922 гривень за люкс і 560 гривень за купе;

738О Київ-Дніпро - 740 гривень за купе.

При цьому на дати перед довгими вихідними на Трійцю вільних місць помітно менше. Втім, продаж за кілька діб відкрито не на всі анонсовані поїзда, а рішення про додавання нових складів можуть прийматися щодня.

Що стосується чуток про можливе підвищення цін на квитки, то ще минулого тижня міністр інфраструктури Владислав Криклій виключив таку можливість.

РБК-Україна запитала у профільного міністерства та УЗ про рентабельність і без того збиткових пасажирських перевезень з обмеженням у половину місць, але на момент публікації матеріалу запит залишився без відповіді.

Без чаю, але з посиленою дезінфекцією

Про те, що карантин ще не закінчився, нагадають при посадці і під час самої поїздки. Щоб потрапити до вагону, необхідно пройти перевірку температури та мати захисну маску. Пасажирам рекомендують по можливості не пересуватися всередині поїзда, окріп можна буде отримати лише у свій посуд, а від продажу кави і чаю взагалі тимчасово відмовилися.

У кожному вагоні пообіцяли встановити санітайзер, а провідники щогодини мають робити прибирання. Сам рухомий склад перед відправленням буде проходити посилену дезінфекцію, а постільна білизна - додаткову обробку.

Також біля залізничних кас на вокзалах нанесено розмітку для дотримання дистанції в чергах. Крім того, по гучномовцю будуть нагадувати правила перебування в приміщеннях вокзалів.

Що стосується приміських електричок, то як в них будуть контролювати 50% заповненості - поки не зрозуміло. Оскільки частина пасажирів купує квитки вже у вагоні.

Що далі

Відновлення автобусних і залізничних перевезень поряд з внутрішніми перельотами відповідають першому етапу плану Міністерства інфраструктури, який оприлюднили в середині травня. На другому - запустять 100% приміських електричок і всі поїзди, крім сезонних. Вони курсуватимуть вже на третьому етапі разом з міжнародними.

У будь-якому випадку нинішня динаміка поширення коронавірусу говорить про те, що "Укрзалізниця" буде нарощувати пасажиропотік. Компанія заявляє, що готова гнучко реагувати на попит і призначати поїзди на більш популярні дати і напрямки. Зокрема, вже з 1 червня купити квиток можна буде за 90 днів до дати відправлення.

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Автор: РБК-Україна