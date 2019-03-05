Міжнародні резерви України скоротилися у лютому через виплати боргів

У лютому за боргами сплатили більше 1 млрд доларів

Размер международных резервов Украины в течение февраля 2019 года снизился на 2,9% (на 599,4 млн долларов) из-за значительных погашений по государственному долгу и на 1 марта составил 20 220,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, в феврале платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составили 1 285,4 млн долларов. В частности, 837,8 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ (771,2 млн долларов) и других обязательств иностранной валюте. Кроме того, правительство и НБУ вернули МВФ 447,6 млн долларов. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов.

В НБУ отметили благоприятную ситуацию на валютном рынке, из-за чего чистая покупка валюты НБУ на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.

"В феврале, как и в январе, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", - говорится в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова 31 января заявила, что в январе 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось преобладание предложения валюты над спросом. Рожкова отметила, что январь 2019 года является нетипичным, поскольку НБУ больше покупает валюты, чем продает, тогда как в прошлые годы наблюдалась противоположная тенденция.