Міжнародні резерви України досягли максимуму за 9 років завдяки коштам від МВФ

Як зазначив Данилишин, "це дозволило досягти 100% відповідності міжнародних резервів НБУ мінімально необхідному рівню за композитним критерієм МВФ".

Таким чином, розмір резервів досяг максимуму за дев'ять років. Більший розмір був на 1 травня 2012 року - 31,661 млрд доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд перерахував Україні 2,7 млрд доларів за рахунок додаткової емісії спеціальних прав запозичення (SDR) на 650 млрд доларів. МВФ виділяє ці кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів планує направити кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати.

Відзначимо, в липні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2021 року на 1,5 млрд доларів до 31,3 млрд доларів.