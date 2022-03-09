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Міжнародне енергетичне агентство готове вивести на ринки більше нафти із запасів

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Париж, Середа 09 березня 2022 11:54
Міжнародне енергетичне агентство готове вивести на ринки більше нафти із запасів Фото: МЕА готове додати нафту із запасів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) готове вивести на ринки більше нафти за рахунок додаткових запасів. Глава Фатіх Біроль заявив, що МЕА також підготує план дій щодо скорочення використання нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, МЕА минулого тижня прийняло рішення оприлюднити наші запаси нафти. "У нас багато запасів... Це була початкова відповідь... Якщо є необхідність, ми можемо доставити більше нафти на ринки", - сказав Біроль на енергетичній конференції в Парижі.

Біроль заявив, що наступного тижня, як і у випадку з газом, МЕА розробляє план дій з десяти пунктів, як швидко скоротити використання нафти, особливо в транспортному секторі.

Президент США Джо Байден у вівторок ввів негайну заборону на імпорт російської нафти та інших енергоносіїв у відповідь на вторгнення в Україну на тлі активної підтримки з боку американських виборців і законодавців, хоча цей крок призведе до зростання цін на енергоносії в США.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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