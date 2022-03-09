ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Международное энергетическое агентство готово вывести на рынки больше нефти из запасов

Новина українською →
Париж, Среда 09 марта 2022 11:54
Международное энергетическое агентство готово вывести на рынки больше нефти из запасов Фото: МЭА готово добавить нефть из запасов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное энергетическое агентство (МЭА) готово вывести на рынки больше нефти за счет дополнительных запасов. Глава Фатих Бироль заявил, что МЭА также подготовит план действий по сокращению использования нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, МЭА на прошлой неделе приняло решение обнародовать наши запасы нефти. "У нас много запасов... Это был первоначальный ответ... Если есть необходимость, мы можем доставить больше нефти на рынки", - сказал Бироль на энергетической конференции в Париже.

Бироль заявил, что на следующей неделе, как и в случае с газом, МЭА разрабатывает план действий из десяти пунктов, как быстро сократить использование нефти, особенно в транспортном секторе.

Президент США Джо Байден во вторник ввел немедленный запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей в ответ на вторжение в Украину на фоне активной поддержки со стороны американских избирателей и законодателей, хотя этот шаг приведет к росту цен на энергоносители в США.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать