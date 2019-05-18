ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

British Airways припинить польоти з Лондона до Києва

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 19:50
British Airways припинить польоти з Лондона до Києва
Ілюстративне фото (flickr.com)

З 3 жовтня авіакомпанія припинить виконувати перельоти в та з Києва в Лондон

Національний авіаперевізник Великобританії, авіакомпанія British Airways оголосила про припинення рейсів з Лондона до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

Польоти за цим напрямом, зазначили в прес-службі, "більше не є комерційно доцільними". З 3 жовтня авіакомпанія припинить виконувати перельоти в і з Києва до столиці Британії.

В майбутньому, зазначили в авіакомпанії, там планують працювати з іншими перевізниками, щоб перебронювати квитки пасажирів, у яких вже є підтверджене бронювання на рейси за напрямом Лондон - Київ після 3 жовтня.

Нагадаємо, авіаперевізник Yanair скасував виконання рейсів ді Львова в Барселону (Іспанія).

"Рейси авіакомпанії YanAir ANR5202 / ANR5201 на лінії Барселона-Львів-Барселона скасовано. Авіакомпанія YanAir подала заявку на відміну слотів", - відзначили в прес-службі.

В прес-службі авіакомпанії повідомлень про причини скасування польотів у Барселони немає.

Переговори по Brexit провалилися, - Корбін Джонсон спробує очолити уряд Британії замість Мей
Новини України Великобританияперелетырейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся