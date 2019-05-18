British Airways припинить польоти з Лондона до Києва

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З 3 жовтня авіакомпанія припинить виконувати перельоти в та з Києва в Лондон

Національний авіаперевізник Великобританії, авіакомпанія British Airways оголосила про припинення рейсів з Лондона до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.



Польоти за цим напрямом, зазначили в прес-службі, "більше не є комерційно доцільними". З 3 жовтня авіакомпанія припинить виконувати перельоти в і з Києва до столиці Британії.

В майбутньому, зазначили в авіакомпанії, там планують працювати з іншими перевізниками, щоб перебронювати квитки пасажирів, у яких вже є підтверджене бронювання на рейси за напрямом Лондон - Київ після 3 жовтня.

Нагадаємо, авіаперевізник Yanair скасував виконання рейсів ді Львова в Барселону (Іспанія).

"Рейси авіакомпанії YanAir ANR5202 / ANR5201 на лінії Барселона-Львів-Барселона скасовано. Авіакомпанія YanAir подала заявку на відміну слотів", - відзначили в прес-службі.

В прес-службі авіакомпанії повідомлень про причини скасування польотів у Барселони немає.