Долар різко прискорив падіння на міжбанку: просів вже на 20 копійок
Курс долара на міжбанківському валютному ринку 25 червня прискорив падіння. На відкритті курс долара демонстрував зниження, та станом на зараз впав у продажу до 27,35 гривень, що більш ніж на 20 копійок нижче в порівнянні із закриттям попередньої сесії.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Станом на 14:30 за дві з половиною години до закриття міжбанку торги проходять на наступних позначках: долар 27,3350 - 27,3550 грн/долар, євро 32,6516 - 32,6728 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.
Відзначимо, вчорашні торги закрилися у діапазоні: долар 27,5300 - 27,5600 грн/долар, євро 32,9011 - 32,9369 грн/євро, російський рубль 0,3810-0,3815 грн/рубль.
Нагадаємо, згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, під кінець цього тижня долар на міжбанку мав торгуватися на позначці близько 27,3 гривень.