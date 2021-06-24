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Курс долара на міжбанку прискорив зростання і піднявся вище 27,50 гривень

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Четвер 24 червня 2021 17:12
Курс долара на міжбанку прискорив зростання і піднявся вище 27,50 гривень Фото: курс долара на міжбанку виріс на 18 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 24 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 27,56 гривень за долар, курс в покупці до 27,53 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,93 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5300 - 27,5600 грн/долар, євро 32,9011 - 32,9369 грн/євро, російський рубль 0,3810-0,3815 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку прискорив зростання і піднявся вище 27,50 гривень

Нагадаємо, 23 червня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3500 - 27,3800 грн/долар, євро 32,7352 - 32,7711 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3783 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара виріс майже на 20 копійок. Курс на 25 червня встановлено на такому рівні: 27,4589 гривень за 1 долар (+0,1852 грн). При цьому курс долара на 24 червня становить: 27,2737 гривень за 1 долар.

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