Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар коштує дешевше 27 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 27 февраля 2019 года снизился на 13 копеек до 26,90 грн/доллар, курс в покупке до 26,88 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8800 - 26,9000 грн/доллар, евро 30,5894 - 30,6235 грн/евро, российский рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8800 26,9000

EUR/UAH 30,5894 30,6235

RUB/UAH 0,4075 0,4082

Напомним, 26 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,6857 - 30,7087 грн/евро, российский рубль 0,4107 - 0,4113 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 27 февраля составило 27,00 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0067 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 26 февраля (26,9784 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,99 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 февраля установлен на таком уровне: 2699,2764 гривен за 100 долларов (+1,0136 гривен).