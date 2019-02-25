Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар коштує дешевше 27 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 25 февраля 2019 года снизился на 9 копеек до 26,93 грн/доллар, курс в покупке до 26,90 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,56 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 30,5341 - 30,5682 грн/евро, российский рубль 0,4113 - 0,4120 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9000 26,9300

EUR/UAH 30,5341 30,5682

RUB/UAH 0,4113 0,4120

Напомним, 22 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0250 грн/доллар, евро 30,6047 - 30,6274 грн/евро, российский рубль 0,4128 - 0,4133 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 25 февраля составило 26,99 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9986 гривен за доллар, что на 2 копейки выше, чем установленный 22 февраля (27,0174 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,99 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 2699,0656 гривен за 100 долларов (-2,6656 гривен).