Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар коштує трохи дорожче 27 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 22 февраля 2019 года снизился на 2 копейки до 27,02 грн/доллар, курс в покупке до 27,00 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0250 грн/доллар, евро 30,6047 - 30,6274 грн/евро, российский рубль 0,4128 - 0,4133 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0050 27,0250

EUR/UAH 30,6047 30,6274

RUB/UAH 0,4128 0,4133

Напомним, 21 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0200 - 27,0450 грн/доллар, евро 30,6514 - 30,6771 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4129 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 22 февраля составило 27,01 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0174 гривен за доллар, что на 2 копейки выше, чем установленный 21 февраля (26,9995 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,01 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 2701,7312 гривен за 100 долларов (+1,4682 гривен).