Міжбанк закрився зростанням курсу долара в останній робочий день 2019

Курс долара на міжбанку в продажу 27 грудня 2019 року виріс на 26 копійок до 23,79 гривень за долар, курс купівлі до 23,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 43 копійки до 26,54 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,7400 - 23,7900 грн/долар, євро 26,4914 - 26,5472 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3830 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,7400 23,7900 EUR/UAH 26,4914 26,5472 RUB/UAH 0,3821 0,3830

Нагадаємо, 26 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,4500 - 23,5300 грн/долар, євро 26,0083 - 26,0947 грн/євро, російський рубль 0,3767 - 0,3784 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 27 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 74 копійки до 24,02 гривень за долар, курс євро виріс на 78 копійок до 25,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,46 (22,99 - 26 грудня), продажу - 24,02 (23,28 - 26 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,84 (25,36 - 26 грудня), продажу - 26,65 (25,83 - 26 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,43 - 26 грудня), продажу 3,84 (3,76 - 26 грудня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 23,6862 гривень за 1 долар (+0,3933 гривень).