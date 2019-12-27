НБУ підвищив офіційний курс долара на новорічні свята

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс встановлений на період до 3 січня, оскільки банківська система працювати не буде

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2019 року - 3 січня встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 23,6862 гривень за 1 долар (+0,3933 гривень).

Скріншот (bank.gov.ua)

При цьому курс долара на 27 грудня становить 2329,2885 гривень за 100 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ змінив з 27 грудня порядок встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Згідно з постановою, для більш простого представлення і використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за сто, а за одну одиницю іноземної валюти, тобто у форматі 1 долар США = 23,6885 грн (станом на 10 грудня 2019 року).

При цьому в період з 28 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року включно буде діяти офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 27 грудня 2019 року.

Нагадаємо, 27 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу зріс на 10 копійок до 23,63 гривень за долар, курс купівлі до 23,59 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 26,31 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 грудня довідковий курс на рівні 23,66 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 грудня (23,30 грн)

У той же час в обмінних пунктах України 27 грудня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 74 копійки до 24,02 гривень за долар, курс євро виріс на 78 копійок до 25,65 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 22,46 (22,99 - 26 грудня), продажу - 24,02 (23,28 - 26 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,84 (25,36 - 26 грудня), продажу - 26,65 (25,83 - 26 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,43 - 26 грудня), продажу 3,84 (3,76 - 26 грудня) грн за 10 рублів.