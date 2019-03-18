Міжбанк закрився зростанням курсу долара і євро

Долар виріс на 9 копійок, євро на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 18 березня 2019 року виріс на 9 копійок до 27,15 грн/долар, курс купівлі до 27,12 рн/долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,79 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,7649 - 30,7989 грн/євро, російський рубль 0,4214 - 0,4220 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1200 27,1500

EUR/UAH 30,7649 30,7989

RUB/UAH 0,4214 0,4220

Нагадаємо, 15 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0600 грн/долар, євро 30,6325 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 18 березня склало 27,12 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1285 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж встановлений 14 березня (27,0037 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,13 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 2713,189 гривень за 100 доларів (+11,7041 гривень).