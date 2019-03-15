Міжбанк закрився курсом вище 27 грн/долар

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Долар виріс на 14 копійок, євро на 26 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 15 березня 2019 року виріс на 14 копійок до 27,06 грн/долар, курс купівлі до 27,020 рн/долар. Курс євро в продажу зріс на 26 копійок до 30,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0600 грн/долар, євро 30,6325 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0200 27,0600

EUR/UAH 30,6325 30,6779

RUB/UAH 0,4145 0,4153

Нагадаємо, 14 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8700 - 26,9200 грн/долар, євро 30,3684 - 30,4142 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара 15 березня склало 27,00 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0037 гривень за долар, що на 34 копійки вище, ніж встановлений 14 березня (26,6670 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 2701,4849 гривень за 100 доларів (+29,8361 гривень).