НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс ще на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,13 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 2713,189 гривень за 100 доларів (+11,7041 гривень).

При цьому курс долара на 18 березня становить 2701,4849 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 18 березня склало 27,12 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1285 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж встановлений 14 березня (27,0037 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку18 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,76 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 27,22 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,97 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,92 гривень за євро.