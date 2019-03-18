НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 12 копійок

Довідкове значення курсу долара на 18 березня склало 27,12 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,1285 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж встановлений 14 березня (27,0037 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 30,76 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 27,22 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,97 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,92 гривень за євро.