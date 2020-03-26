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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Новини » Економіка     26.03.2020 - 17:20
Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав до 28,20 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 26 березня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії виріс на 17 копійок до 28,22 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 67 копійок до 30,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2200 грн/долар, євро 30,9441 - 30,9770 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,1900

28,2200

EUR/UAH

30,9441

30,9770

RUB/UAH

0,3639

0,3645

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 25 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9900 - 28,0500 грн/долар, євро 30,2459 - 30,3080 грн/євро, російський рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 26 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 28,41 гривень за долар, курс євро виріс на 27 копійок до 30,77 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,85 (27,67 - 25 березня), продажу - 28,41 (28,31 - 25 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,91 (29,64 - 25 березня), продажу - 30,77 (30,50 - 25 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 25 березня), продажу 3,67 (3,67 - 25 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 27 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 березня встановлено на такому рівні: 28,1381 гривень за 1 долар (+0,1829 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить 27,9552 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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