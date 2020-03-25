Курс долара на міжбанку подолав психологічну позначку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дорожче 28 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 25 березня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії виріс на 6 копійок до 28,05 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,30 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9900 - 28,0500 грн/долар, євро 30,2459 - 30,3080 грн/євро, російський рубль 0,3529 - 0,3539 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,9900 28,0500 EUR/UAH 30,2459 30,3080 RUB/UAH 0,3529 0,3539

Нагадаємо, 24 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9900 грн/долар, євро 30,1200 - 30,1900 грн/євро, російський рубль 0,3550 - 0,3562 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 25 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 28,31 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 30,50 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,67 (27,54 - 24 березня), продажу - 28,31 (28,27 - 24 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,64 (29,48 - 24 березня), продажу - 30,50 (30,43 - 24 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,09 - 24 березня), продажу 3,67 (3,64 - 24 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар, що на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 27,9552 гривень за 1 долар (+0,1824 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить 27,7728 гривень за 1 долар.