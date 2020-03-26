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Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 26 березня

Новини » Економіка     26.03.2020 - 12:40
Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 26 березня
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар та євро дорожчають в обмінних пунктах

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 березня 2020 року, о 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 28,41 гривень за долар, курс євро виріс на 27 копійок до 30,77 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,85 (27,67 - 25 березня), продажу - 28,41 (28,31 - 25 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,91 (29,64 - 25 березня), продажу - 30,77 (30,50 - 25 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,13 (3,13 - 25 березня), продажу 3,67 (3,67 - 25 березня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 26 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс виріс на 8 копійок до 28,13 гривень за долар, курс купівлі до 28,09 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 45 копійок до 30,75 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 березня довідковий курс на рівні 28,11 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 25 березня (27,96 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,95 - 28,30 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Поступове зростання: що відбувається з курсом долара 26 березня

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявив, що НБУ перестав продавати валюту для згладжування курсових коливань, оскільки ринок знайшов рівновагу.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні буде зростати протягом цього тижня. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн.

Долар на міжбанку торгується вище психологічної позначки НБУ на 26 березня підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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