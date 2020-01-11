Долар і євро подешевшали на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Валюти втратили близько 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 січня 2020 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,10 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,73 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,82 (23,87 - 10 січня), продажу - 24,10 (24,19 - 10 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,26 (26,35 - 10 січня), продажу - 26,73 (26,86 - 10 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,55 - 10 січня), продажу 3,91 (3,93 - 10 січня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,90-24,05 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 11 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 23,96 гривень за долар, курс купівлі до 23,93 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,58 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, в перші дні після Нового року валютний ринок повинен прийти в норму, долар стабілізується, а пізніше має високі шанси рушити вниз, у напрямку до 23 грн.