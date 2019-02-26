Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Долар коштує дорожче 27 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 26 февраля 2019 года вырос на 10 копеек до 27,03 грн/доллар, курс в покупке до 27,00 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 30,70 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0300 грн/доллар, евро 30,6857 - 30,7087 грн/евро, российский рубль 0,4107 - 0,4113 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0050 27,0300

EUR/UAH 30,6857 30,7087

RUB/UAH 0,4107 0,4113

Напомним, 25 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9000 - 26,9300 грн/доллар, евро 30,5341 - 30,5682 грн/евро, российский рубль 0,4113 - 0,4120 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 26 февраля составило 26,97 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9784 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже, чем установленный 25 февраля (26,9986 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,98 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 2698,2628 гривен за 100 долларов (-0,8028 гривен).