Міжбанк закрився зростанням долара та євро

Долар зріс на 15 копійок, євро-на 15 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 14 марта 2019 года вырос на 15 копеек до 26,92 грн/доллар, курс в покупке до 26,87 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 30,41 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8700- 26,9200 грн/доллар, евро 30,3684 - 30,4142 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4111 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8700 26,9200

EUR/UAH 30,3684 30,4142

RUB/UAH 0,4102 0,4111

Напомним, 13 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7350 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,2265 - 30,2634 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4092 грн/рубль

Справочное значение курса доллара на 14 марта составило 26,66 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,6670 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже, чем установленный 13 марта (26,6830 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,71 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 марта установлен на таком уровне: 2671,6488 гривен за 100 долларов (+1,3557 гривен).