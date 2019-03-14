НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара впав на 2 копійки

Довідкове значення курсу долара на 14 березня склало 26,66 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,6670 гривень за долар, що на 2 копіки нижче, ніж встановлений 13 березня (26,6830 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок 26,65 грн/долар, курс купівлі - 26,62 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 30,18 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 26,90 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,39 гривень за євро.