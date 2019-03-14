НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 15 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,71 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 березня встановлено на такому рівні: 2671,6488 гривень за 100 доларів (+1,3557 гривень).

При цьому курс долара на 14 березня становить 2670,2931 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 14 березня склало 26,66 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,6670 гривень за долар, що на 2 копійки нижче, ніж встановлений 13 березня (26,6830 за долар).

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку14 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 12 копійок 26,65 грн/долар, курс купівлі - 26,62 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 30,18 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 26,90 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,62 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 30,39 гривень за євро.