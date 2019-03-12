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Міжбанк закрився різким зростанням долара та євро

Новини » Фінанси    12.03.2019 - 17:51
Міжбанк закрився різким зростанням долара та євро
Фото: колаж (Pixabay)

Долар виріс на 20 копійок, євро на 30 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 12 березня 2019 року виріс на 20 копійок до 26,56 грн/долар, курс купівлі до 26,53 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 31 копійку до 29,93 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,5300 - 26,5600 грн/долар, євро 29,9046 - 29,9357 грн/євро, російський рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,5300     26,5600

EUR/UAH     29,9046     29,9357

RUB/UAH     0,4036       0,4042

Міжбанк закрився різким зростанням долара та євро

Нагадаємо, 11 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 29,6061 - 29,6260 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3990 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 12 березня склало 26,35 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3544 гривень за долар, що на 5 копійок вище, ніж встановлений 11 березня (26,3088 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 2635,9553 гривень за 100 доларів (+4,7598 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара трохи зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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