Міжбанк закрився зростанням долара та євро

Долар виріс на 20 копійок, євро на 30 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 13 марта 2019 года вырос на 21 копейку до 26,77 грн/доллар, курс в покупке до 26,73 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 33 копейки до 30,26 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7350 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,2265 - 30,2634 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4092 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7350 26,7700

EUR/UAH 30,2265 30,2634

RUB/UAH 0,4082 0,4092

Напомним, 12 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5300 - 26,5600 грн/доллар, евро 29,9046 - 29,9357 грн/евро, российский рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 13 марта составило 26,68 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,6830 гривен за доллар, что на 33 копейки выше, чем установленный 12 марта (26,3544 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,70 грн/доллар, что на 35 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 марта установлен на таком уровне: 2670,2931 гривен за 100 долларов (+34,3378 гривен).