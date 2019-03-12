Міжбанк закрився різким зростанням долара та євро

Долар виріс на 20 копійок, євро на 30 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 12 марта 2019 года вырос на 20 копеек до 26,56 грн/доллар, курс в покупке до 26,53 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 29,93 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,5300 - 26,5600 грн/доллар, евро 29,9046 - 29,9357 грн/евро, российский рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,5300 26,5600

EUR/UAH 29,9046 29,9357

RUB/UAH 0,4036 0,4042

Напомним, 11 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,3400 - 26,3600 грн/доллар, евро 29,6061 - 29,6260 грн/евро, российский рубль 0,3983 - 0,3990 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 12 марта составило 26,35 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,3544 гривен за доллар, что на 5 копеек выше, чем установленный 11 марта (26,3088 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,35 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 марта установлен на таком уровне: 2635,9553 гривен за 100 долларов (+4,7598 гривен).