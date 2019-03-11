Міжбанк закрився невеликим зниженням євро і долара

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Долар впав ще на 2 копійки

Курс долара на міжбанку у продаж 11 березня 2019 року знизився на 2 копійки до 26,36 грн/долар, курс купівлі до 26,34 грн/долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 29,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 29,6061 - 29,6260 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3990 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3400 26,3600

EUR/UAH 29,6061 29,6260

RUB/UAH 0,3983 0,3990

Нагадаємо, 7 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3600 -26,3850 грн/долар, євро 29,6022 - 29,6277 грн/євро, російський рубль 0,3988 - 0,3993 грн/рубль

Довідкове значення курсу долара на 11 березня склало 26,30 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3088 гривень за долар, що на 9 копійок нижче, ніж встановлений 7 березня (26,3926 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,31 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 2631,1955 гривень за 100 доларів (-7,7212 гривень).