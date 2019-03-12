НБУ підвищив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 5 копійок

Довідкове значення курсу долара на 12 березня склало 26,35 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3544 гривень за долар, що на 5 копійок вище, ніж встановлений 11 березня (26,3088 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,34 грн/долар, курс купівлі до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 29,68 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,55 гривень за долар, в покупці на 5 копійок до 26,32 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,99 гривень за євро.