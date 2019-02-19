Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 2 копійки

Курс доллара на межбанке в продаже 19 февраля 2019 года снизился на 2 копейки до 27,17 грн/доллар, курс в покупке до 27,15 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,75 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,7365 - 30,7564 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4108 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1500 27,1700

EUR/UAH 30,7365 30,7564

RUB/UAH 0,4100 0,4108

Напомним, 18 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1750 - 27,1950 грн/доллар, евро 30,7729 - 30,7901 грн/евро, российский рубль 0,4102 - 0,4109 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 19 февраля составило 27,17 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,1744 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 18 февраля (27,1894 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,17 грн/доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 февраля установлен на таком уровне: 2717,3251 гривен за 100 долларов (-1,2663 гривен).