ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Новини » Фінанси    21.01.2019 - 17:10
Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 січня 2019 року виріс на 1 копійку до 27,97 грн/долар, курс купівлі до 27,94 грн/долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 31,78 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9400 27,9700 грн/долар, євро 31,7621 - 31,7879 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,9400     27,9700

EUR/UAH     31,7621     31,7879

RUB/UAH     0,4207       0,4214

Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 18 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7673 - 31,8100 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 21 січня склало 27,94 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9485 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 18 січня (27,9808 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 27,948597 гривень за 100 доларів (-3,2235 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара НБУ знизив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся