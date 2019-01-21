Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

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Долар подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 21 січня 2019 року виріс на 1 копійку до 27,97 грн/долар, курс купівлі до 27,94 грн/долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 31,78 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9400 27,9700 грн/долар, євро 31,7621 - 31,7879 грн/євро, російський рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9400 27,9700

EUR/UAH 31,7621 31,7879

RUB/UAH 0,4207 0,4214

Нагадаємо, 18 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7673 - 31,8100 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 21 січня склало 27,94 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9485 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 18 січня (27,9808 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 27,948597 гривень за 100 доларів (-3,2235 гривень).