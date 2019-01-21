НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара знизився на 4 копійки

Довідкове значення курсу долара на 21 січня склало 27,94 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9485 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 18 січня (27,9808 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 27,96 грн/долар, курс купівлі - 27,93 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок 31,82 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 28,04 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 32,02 гривень за євро.