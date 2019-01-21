Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 21 января 2019 года вырос на 1 копейку до 27,97 грн/доллар, курс в покупке до 27,94 грн/доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 31,78 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9400 27,9700 грн/доллар, евро 31,7621 - 31,7879 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9400 27,9700

EUR/UAH 31,7621 31,7879

RUB/UAH 0,4207 0,4214

Напомним, 18 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7673 - 31,8100 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 21 января составило 27,94 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9485 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 18 января (27,9808 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,94 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 27,948597 гривен за 100 долларов (-3,2235 гривен).