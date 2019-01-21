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Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара

Новости » Финансы    21.01.2019 - 17:10
Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара
Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 21 января  2019 года вырос на 1 копейку до 27,97 грн/доллар, курс в покупке до 27,94 грн/доллар. Курс евро снизился на 3 копейки до 31,78 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9400     27,9700 грн/доллар, евро 31,7621 - 31,7879 грн/евро, российский рубль 0,4207 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,9400     27,9700

EUR/UAH     31,7621     31,7879

RUB/UAH     0,4207       0,4214

Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара

Напомним, 18 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7673 - 31,8100 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 21 января составило 27,94 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9485 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 18 января (27,9808 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января  2019 года установил официальный курс на уровне 27,94 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января  установлен на таком уровне: 27,948597 гривен за 100 долларов (-3,2235 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара НБУ снизил справочный курс доллара
Темы: Курс доллара
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